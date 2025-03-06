Игроки ХК "Тамбов" будут оттачивать навыки в новом тренировочном бросковом зале

На базе хоккейного клуба "Тамбов" появился тренировочный бросковый зал. Благодаря нацпроекту "Демография", взрослые и юные хоккеисты получили возможность заниматься на современном спортивном оборудовании.
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