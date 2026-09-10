В Минпромторге сообщили о росте товарооборота РФ со странами АТР

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за первое полугодие 2026 года вырос на 24,5%, до 157,5 млрд долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Четыре всадника А...
- "Смешно слышать!"...
- Британская полити...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым