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В Минпромторге сообщили о росте товарооборота РФ со странами АТР

В Минпромторге сообщили о росте товарооборота РФ со странами АТР

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за первое полугодие 2026 года вырос на 24,5%, до 157,5 млрд долларов.

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