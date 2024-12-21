Захарова призвала Румынию взять назад слова о якобы вмешательстве РФ в выборы

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Официальный представитель российской МИД Мария Захарова потребовала от румынской стороны объяснений и извинений после обвинения Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы в Румынии.
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