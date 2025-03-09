Трамп рассказал об отношениях между Рубио и Маском

Президент США Дональд Трамп после появления информации о том, что между главой ведомства по повышению эффективности работы правительства Илоном Маском и госсекретарем Марко Рубио возник конфликт, заявил, что на самом деле они хорошо ладят.
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