Ремонт социальных объектов и новые места для прогулок и отдыха: на личном приеме губернатор ответил на вопросы новосибирцев

Капитальный ремонт школы, новый парк в Тогучине и модельная библиотека – среди вопросов, с которыми обратились жители Колыванского и Тогучинского районов к губернатору Андрею Травникову во время личного приема, который прошел в приемной президента России в Сибирском Федеральном округе.
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