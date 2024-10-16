Ремонт социальных объектов и новые места для прогулок и отдыха: на личном приеме губернатор ответил на вопросы новосибирцев

Капитальный ремонт школы, новый парк в Тогучине и модельная библиотека – среди вопросов, с которыми обратились жители Колыванского и Тогучинского районов к губернатору Андрею Травникову во время личного приема, который прошел в приемной президента России в Сибирском Федеральном округе.