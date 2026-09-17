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На астраханских учениях «Каспий-2026» двух казахстанских спасателей наградили медалью МЧС России

На астраханских учениях «Каспий-2026» двух казахстанских спасателей наградили медалью МЧС России

За практические действия по реагированию на различные ЧС. Как известно, вчера в Астраханской области завершились международные комплексные учения «Каспий-2026» с участием спасателей пяти прикаспийских государств – России, Казахастана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана.

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