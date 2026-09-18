WHIB зажигают в Москве: корейские звёзды K-pop впервые выступят перед российскими фанатами

Представьте: яркие огни, мощный бит и пятеро парней, которые взорвут сцену своей харизмой. Именно это ждёт всех, кто придёт на фестиваль Фандом Фест от «ВКонтакте» 11 октября.
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