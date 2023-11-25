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Квартира, дом, дача

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Почему не стоит выбрасывать остатки мыла. Или 6 интересных идей его вторичного применения

Почему не стоит выбрасывать остатки мыла. Или 6 интересных идей его вторичного применения

А что Вы делаете с обмылком после приобретения нового ароматного кусочка мыла? Отправляете в мусорное ведро? Или храните где-нибудь в нижнем отсеке шкафа в ванной комнате или на кухне? По принципу: не нужно, но и выбросить жалко! Добрый день, дорогие друзья! Так вот, если Вы всё-таки относитесь ко второй категории хозяек, которые делают подобные «запасы», то это крайне рационально! Ведь даже обмылку можно подарить вторую жизнь, сделав его нужным и полезным в быту.

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