OpenAI предупреждает о риске эмоциональной привязанности к голосовому ИИ

Компания OpenAI выразила обеспокоенность по поводу возможных негативных последствий реалистичной голосовой функции искусственного интеллекта, которая может привести к эмоциональной привязанности людей к боту в ущерб человеческому взаимодействию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии