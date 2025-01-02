Этот проект Raspberry Pi визуализирует ваш сетевой трафик в режиме реального времени самым красивым образом

Следить за сетевой активностью - важная часть сетевой безопасности, но задумывались ли вы когда-нибудь, что это может быть важным элементом дизайна? Мы рады показать вам этот крутой арт-дисплей на Raspberry Pi, созданный мастером и разработчиком Алексом Чангом, который использует сетевую активность для того, чтобы в режиме реального времени светить светодиодами, чтобы вы могли точно видеть, когда пакеты приходят и уходят в вашей локальной сети.