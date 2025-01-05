The Times: Стармер попытается убедить Трампа продолжить военную поддержку Киева

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытается убедить избранного президента США Дональда Трампа продолжить оказывать военную помощь киевскому режиму вместо переговоров с Москвой, сообщает газета The Times.
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