Александр Хинштейн встретился с нижегородскими IT-разработчиками ИИ

Министерство искусственного интеллекта предложили создать нижегородские бизнесмены. Такую идею они озвучили во время встречи председателя комитета Госдумы по ИТ и связи Александра Хинштейна с IT-разработчиками ИИ в Нижнем Новгороде 24 мая.