Александр Хинштейн встретился с нижегородскими IT-разработчиками ИИ

Министерство искусственного интеллекта предложили создать нижегородские бизнесмены. Такую идею они озвучили во время встречи председателя комитета Госдумы по ИТ и связи Александра Хинштейна с IT-разработчиками ИИ в Нижнем Новгороде 24 мая.
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