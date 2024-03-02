В маленькой истории с одеялами - поддержка и взаимопонимание разных регионов России. Одеяла собрали жители Краснодара и Майкопа, а согревают они бойцов из Башкирии.
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В маленькой истории с одеялами - поддержка и взаимопонимание разных регионов России. Одеяла собрали жители Краснодара и Майкопа, а согревают они бойцов из Башкирии.