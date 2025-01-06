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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Подстава года: AMD не стала анонсировать графические процессоры RDNA 4 на CES 2025 202...

Подстава года: AMD не стала анонсировать графические процессоры RDNA 4 на CES 2025 202...

Подстава года: AMD не стала анонсировать графические процессоры RDNA 4 на CES 20252025 год в техноиндустрии начался с весьма странного события: компания AMD решила подставить геймеров и своих партнеров, не анонсировав ожидаемые графические процессоры RDNA 4 на выставке CES 2025.

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