Подстава года: AMD не стала анонсировать графические процессоры RDNA 4 на CES 2025 202...

Подстава года: AMD не стала анонсировать графические процессоры RDNA 4 на CES 20252025 год в техноиндустрии начался с весьма странного события: компания AMD решила подставить геймеров и своих партнеров, не анонсировав ожидаемые графические процессоры RDNA 4 на выставке CES 2025.