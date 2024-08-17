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Гермодверь неожиданно сработала на станции метро «Арбатская» в Москве

Гермодверь неожиданно сработала на станции метро «Арбатская» в Москве

Работники метро смогли оперативно отрегулировать гермозатвор.Pr Scr t.me/ENews112--> Гермодверь внештатно сработала в одном из переходов на станции метро «Арбатская» в Москве, сообщает 17 августа пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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