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Царьград

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Удар по Донецку: Американская ракета попала в супермаркет

Удар по Донецку: Американская ракета попала в супермаркет

В Донецке громко. Враг нанёс удар по столице ДНР из американского РСЗО. Ракета попала в супермаркет. Донецк! Громко.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хохлы твари🤮💩
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