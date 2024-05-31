В Екатеринбурге пропал 13-летний школьник

В Екатеринбурге продолжаются поиски 13-летнего школьника Владимира Лялькова, пропавшего 25 мая. Полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Прорыв" ведут активные поиски мальчика, предполагая, что он может находиться на территории "Уралмаша".
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