Пермскую лыжницу завалило снегом на масс-старте в Краснодаре

Еще 13 спортсменок из 97 тоже не смогли финишировать.В ходе масс-старта на 10-километровой дистанции на спартакиаде учащихся в Краснодарском крае снежный завал накрыл несколько спортсменок, из-за этого 14 лыжниц не смогли добраться до финиша.
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