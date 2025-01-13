Как спастись от переедания после длительных праздников?

Фото: Наталья СомоваКак вернуть организм в прежний режим работы и кушать меньше, когда в праздники было всё — от салатов с майонезов до запечённой жирной курочки и алкоголя? Корреспондент Крымского информационного агентства узнал секрет возвращения желудка в трудовые будни у доцента кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения Крымского федерального университета Ирина Сухарева.