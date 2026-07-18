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Регионы России

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Администрация США усиливает контроль за доступом к передовым ИИ-моделям

Администрация США усиливает контроль за доступом к передовым ИИ-моделям

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о планах усилить контроль над распространением передовых моделей искусственного интеллекта (ИИ) и определить перечень компаний, которые смогут получать к ним доступ.

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