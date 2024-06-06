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Военные новости ★ спецоперация

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#Сводка на утро 6 июня 2024 г. ▪Ночью наши силы ПВО отражали атаки БПЛА ВСУ на несколько регионов. В Ростовской области атакован Новошахтинский НПЗ.

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