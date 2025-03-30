Спутниковая «дверь» в Антарктиде: неуловимая загадка или природное явление? Ирина ВальковаНедавняя находка, которая взбудоражила как ученых, так и пользователей социальных сетей, обрелась в самой отдаленной и ледяной части нашей планеты — в Антарктиде.
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