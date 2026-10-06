Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам "Мир" для иностранных юрлиц

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан – в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане – и закрывает их потребность в приёме платежей от российских клиентов.