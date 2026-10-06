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Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам "Мир" для иностранных юрлиц

Банк Уралсиб запустил международный эквайринг по картам "Мир" для иностранных юрлиц

Продукт ориентирован на зарубежные компании, работающие на рынках, популярных у российских граждан – в Армении, Таиланде, Вьетнаме, Турции, Гонконге, Лаосе, Кыргызстане, Казахстане и Азербайджане – и закрывает их потребность в приёме платежей от российских клиентов.

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