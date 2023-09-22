Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Ивич о Галицком: «Когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен»

После 8 туров «быки» возглавляют таблицу Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко. «Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх