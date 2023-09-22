Ивич о Галицком: «Когда его футболисты вырастают в цене на 20 процентов за полгода, владелец клуба может быть удовлетворен»

После 8 туров «быки» возглавляют таблицу Мир РПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко. «Мы часто общаемся с Галицким после матчей, но мне как тренеру будет неправильно рассказывать, доволен ли владелец клуба нашей игрой.
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