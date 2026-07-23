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24 июля: какой праздник отмечают в России и мире

24 июля: какой праздник отмечают в России и мире

24 июля 2026 года профессиональный праздник в России отмечают флористы и кадастровые инженеры. Православные верующие тем временем вспоминают святую княгиню Ольгу — великую правительницу Руси, которая первой приняла христианство.

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