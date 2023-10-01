Мужчина сказал жене, что подаст на развод, если она продолжит показывать их детей в соцсетях. И люди встали на его защиту

Социальные сети уже стали неотъемлемой частью жизни многих из нас. Кто-то любит делиться там своими успехами, кто-то рассказывает о путешествиях и необычных находках, а кто-то не стесняется затрагивать и очень личные аспекты жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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