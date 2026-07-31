Условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким: особенности подачи повторного ходатайства

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, как и замена наказания более мягким представляют собой механизмы, направленные на стимулирование исправления осужденных, снижение нагрузки на пенитенциарные учреждения, а также на полноценную реализацию принципа гуманизма со стороны государства в случаях, когда дальнейшая изоляция человека от общества уже не нужна для достижения целей наказания.