В Омской области резко выросло число больных коронавирусом. За прошедшую неделю диагноз подтвердился у 268 человек, 27 из них госпитализировали.
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В Омской области резко выросло число больных коронавирусом. За прошедшую неделю диагноз подтвердился у 268 человек, 27 из них госпитализировали.