Китай строит рельсотрон. Он запустит космолет на орбиту

Китай планирует построить огромную рельсовую пушку для запуска космоплановКитайские ученые разрабатывают революционную электромагнитную пушку, способную разогнать орбитальный самолет массой до 50 тонн до скорости 1,6 Маха (около 1960 км/ч).
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