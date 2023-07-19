Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области

РИАМО - 19 июл. Замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум рассказал, что на территории Кинбурнской косы был сбит один из последних дронов противника турецкого производства Bayraktar.
РИАМО - 19 июл. Замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум рассказал, что на территории Кинбурнской косы был сбит один из последних дронов противника турецкого производства Bayraktar.
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