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Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области

Один из последних Bayraktar ВСУ сбили на Кинбурнской косе в Херсонской области

РИАМО - 19 июл. Замкомандира сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Кум рассказал, что на территории Кинбурнской косы был сбит один из последних дронов противника турецкого производства Bayraktar.

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