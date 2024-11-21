В Карагандинской области почти тысяча человек признаны банкротами

За девять месяцев текущего года 955 должников признаны банкротами. Об этом на брифинге сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента государственных доходов Карагандинской области Алданыш Адамбеков, передает ekaraganda.
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