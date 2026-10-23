ПСБ станет титульным партнёром тульского «Арсенала», что обеспечит клубу финансовую устойчивость, позволит развивать молодежную академию и ставить высокие турнирные задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым