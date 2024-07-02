Почетный глава РФС Колосков назвал Роналду важнейшим игроком сборной Португалии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что несмотря на незабитый пенальти по ходу матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, португальский нападающий Криштиану Роналду очень важен для своей команды.