Почетный глава РФС Колосков назвал Роналду важнейшим игроком сборной Португалии

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в интервью Legalbet заявил, что несмотря на незабитый пенальти по ходу матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении, португальский нападающий Криштиану Роналду очень важен для своей команды.
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