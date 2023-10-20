Звезда «Евровидения» выбросил флаг Украины за кулисы на концерте

Выступление представителя Финляндии обернулось скандалом из-за его поведения. Käärijä, финский певец, во время выступления на конкурсе “Евровидение-2023” активно общался с украинскими участниками, обнимался с представителями Незалежной и заявлял о своей огромной любви к Верке Сердючке.