Звезда «Евровидения» выбросил флаг Украины за кулисы на концерте

Выступление представителя Финляндии обернулось скандалом из-за его поведения. Käärijä, финский певец, во время выступления на конкурсе “Евровидение-2023” активно общался с украинскими участниками, обнимался с представителями Незалежной и заявлял о своей огромной любви к Верке Сердючке.
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