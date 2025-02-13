В России стартовал онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы»

Всероссийский онлайн-марафон «Подвиг женщин Победы» стартовал при поддержке фонда «Защитники Отечества», Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
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