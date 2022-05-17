Байден пообещал совместно с Грецией «противостоять России»

Соединенные Штаты Америки и Греция должны вместе противостоять Кремлю и защищать демократию. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на приеме в Белом доме, который был организован в честь греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Соединенные Штаты Америки и Греция должны вместе противостоять Кремлю и защищать демократию. Об этом заявил американский лидер Джо Байден на приеме в Белом доме, который был организован в честь греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
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