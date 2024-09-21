Посол Армении в ФРГ отказался от концепта Зангезурского коридора

Армения никогда не подписывалась под таким концептом как «Зангезурский коридор», заявил посол Армении в ФРГ Виктор Енгибарян в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, опубликованном 21 сентября на сайте издания.
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