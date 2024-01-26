Черные ящики сбитого ВСУ Ил-76 пригодны для расшифровки

Состояние доставленных в специализированный НИИ на экспертизу черных ящиков самолета Ил-76, который был сбит ВСУ над Белгородской областью, позволяет провести их расшифровку, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
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