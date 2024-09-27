В Штатах есть люди, которые хотят заставить Украину отказаться от территорий – Харрис

США продолжат спонсировать Украину, потому что это в их стратегических интересах. Об этом на встрече с просроченным президентом Украины Владимиром Зеленским заявила вице-президент США Камала Харрис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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