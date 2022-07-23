Мальчик получил травму позвоночника во время прыжков на батуте в Барнауле

pxhere.com Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования семилетнего ребенка во время прыжков на батуте в развлекательном центре в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
pxhere.com Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования семилетнего ребенка во время прыжков на батуте в развлекательном центре в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
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