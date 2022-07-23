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Мальчик получил травму позвоночника во время прыжков на батуте в Барнауле

Мальчик получил травму позвоночника во время прыжков на батуте в Барнауле

pxhere.com Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования семилетнего ребенка во время прыжков на батуте в развлекательном центре в Барнауле, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

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