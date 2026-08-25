Россиянам посоветовали накопить финансовую подушку минимум на четыре месяца

Ситуация на рынке труда меняется вслед за замедлением экономики Финансовый резерв на случай потери работы или других непредвиденных обстоятельств в 2027 году желательно формировать исходя как минимум из четырех-шести месяцев привычных расходов.
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