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Россиянам посоветовали накопить финансовую подушку минимум на четыре месяца

Россиянам посоветовали накопить финансовую подушку минимум на четыре месяца

Ситуация на рынке труда меняется вслед за замедлением экономики Финансовый резерв на случай потери работы или других непредвиденных обстоятельств в 2027 году желательно формировать исходя как минимум из четырех-шести месяцев привычных расходов.

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