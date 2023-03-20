Захарова: Запад не заметил, что лидеры РФ и КНР говорили о созидательном

Западные страны не заметили во вступительных словах президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве того, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин говорили о многолетнем созидательном, а не разрушительном развитии двусторонних отношений.
Западные страны не заметили во вступительных словах президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве того, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин говорили о многолетнем созидательном, а не разрушительном развитии двусторонних отношений.
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