Аргументы и Факты

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Захарова: Запад не заметил, что лидеры РФ и КНР говорили о созидательном

Захарова: Запад не заметил, что лидеры РФ и КНР говорили о созидательном

Западные страны не заметили во вступительных словах президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве того, что и Владимир Путин, и Си Цзиньпин говорили о многолетнем созидательном, а не разрушительном развитии двусторонних отношений.

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