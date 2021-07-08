Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020, трое россиян взяли Кубок Стэнли, Хачанов остался без полуфинала Уимблдона

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Англия в дополнительное время одолела Данию и вышла в финал чемпионата Европы В среду на лондонском стадионе «Уэмбли» прошел второй полуфинальный матч футбольного чемпионата континента.