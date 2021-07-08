ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020, трое россиян взяли Кубок Стэнли, Хачанов остался без полуфинала Уимблдона

Италия и Англия сыграют в финале Евро-2020, трое россиян взяли Кубок Стэнли, Хачанов остался без полуфинала Уимблдона

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Англия в дополнительное время одолела Данию и вышла в финал чемпионата Европы В среду на лондонском стадионе «Уэмбли» прошел второй полуфинальный матч футбольного чемпионата континента.

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