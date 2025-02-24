Казахстанские футболисты начинают переходить в европейские клубы

Дастан Сатпаев будет играть в лондонском «Челси». Полузащитник сборной Казахстана и «Тобола» Ислам Чесноков прокомментировал переход 16-летнего воспитанника «Кайрата» Дастана Сатпаева в лондонский «Челси».
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