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Пятый канал

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Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Белоруссией

Товарооборот между Россией и Белоруссией за первые шесть месяцев 2026 года вырос на 12,5%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

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