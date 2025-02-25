Комитет Совфеда поддержал новые ограничения для иноагентов

Комитет Совфеда по Регламенту и организации на заседании 25 февраля поддержал законопроект, которым предлагается ужесточить административную ответственность за неисполнение иноагентами требований законодательства РФ.
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