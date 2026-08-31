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В Пулково таможенники изъяла скрипки стоимостью более 2,3 миллиона рублей

В Пулково таможенники изъяла скрипки стоимостью более 2,3 миллиона рублей

Таможенники обнаружили у трех пассажиров в Пулково шесть незадекларированных скрипок ручной работы. Они собирались вылететь в Китай, сообщила пресс-служба ФТС России.

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