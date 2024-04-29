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Хрупкое, не кантовать: Куда подевались снаряды и техника НАТО для Украины

Хрупкое, не кантовать: Куда подевались снаряды и техника НАТО для Украины

Фото: globallookpress.com/Aauhen YerchakPhilipp Schulze Сегодня 19K прочитали Появилась информация о том, куда делась натовская артиллерия, о которой столько рассказывали накануне украинского летнего контрнаступления.

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