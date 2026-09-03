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Царьград

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Лавров объявил о планах с Китаем и Индией в ядерной энергетике

Лавров объявил о планах с Китаем и Индией в ядерной энергетике

Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме с 1 по 4 сентября во Владивостоке отметил, что Россия и дальше будет плодотворно сотрудничать с Индией и Китаем, уделяя особое внимание проектам в сфере ядерной энергетики.

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