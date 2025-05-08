Программа мероприятий 🔴🔴🔴 9:00 Благодарственный молебен о даровании Победы (Часовня Успения Пресвятой Богородицы у здания администрации); 9:45 Акция «Бессмертный полк»(от здания военного комиссариата); 10:20 Торжественный митинг, в честь 80-летия Победы в ВОв (Центральная площадь) 11:30 Работа полевой кухни (у летней танцевальной площадки в парке) 11:45 Концерт с участием ансамбля русских народных инструментов преподавателей ДШИ, хора ветеранов, солистов Центра культуры и искусства.